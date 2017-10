Worldwide boxing results

A weekly listing of select fight results from around the globe. Results are from, and include, Monday through Sunday of each period. Bouts are listed in chronological order.

Oct. 23-Oct. 29, 2017

HEAVYWEIGHTS

Erkan Teper W 10 Evgenios Lazaridis

Simon Kean TKO 2 Randy Johnson

Dillian Whyte UD 12 Robert Helenius

Anthony Joshua TKO 10 Carlos Takam (IBF, WBA)

CRUISERWEIGHTS

Patrick Ferguson TKO 4 Damon Reed

LIGHT HEAVYWEIGHTS

Frank Buglioni UD 12 Craig Richards

SUPER MIDDLEWEIGHTS

Juergen Braehmer UD 12 Rob Brant

Vincent Feigenbutz KO 11 Gaston Alejandro Vega

MIDDLEWEIGHTS

n/a

JUNIOR MIDDLEWEIGHTS

Wilky Campfort TKO 3 Jean Carlos Prada

Steven Butler TKO 8 Silverio Ortiz

Evaldas Korsakas TKO 5 Chris Jenkinson

Kevin Higson UD 10 Phil Rose

WELTERWEIGHTS

Laszlo Toth UD 12 Tsiko Mulovhedzi

JUNIOR WELTERWEIGHTS

Steve Claggett SD 10 Yves Ulysse Jr.

Blake Minto UD 10 Roy Tua Manihuruk

LIGHTWEIGHTS

Evens Pierre KO 5 Jesus Laguna

Antonio Moran KO 2 Salvador Briseno

Thompson Mokwana MD 12 Prince Dlomo

Juan Huertas D 10 Jeremy Triana

Katie Taylor UD 10 Anahi Esther Sanchez (WBA)

JUNIOR LIGHTWEIGHTS

Matt Remillard TKO 4 Yardley Cruz

Shelly Vincent UD 8 Calixta Silgado

FEATHERWEIGHTS

n/a

JUNIOR FEATHERWEIGHTS

Laura Griffa UD 10 Edith Matthysse

BANTAMWEIGHTS

Ricardo Roman SD 12 Julio Cesar Miranda

Bukiwe Nonina MD 10 Matshidiso Mokebisi

JUNIOR BANTAMWEIGHTS

Khalid Yafai UD 12 Sho Ishida (WBA)

FLYWEIGHTS

Moruti Mthalane TKO 2 Ardin Diale

Moises Fuentes KO 1 Ulises Lara

JUNIOR FLYWEIGHTS

n/a

STRAWWEIGHTS

Justine Lallemand UD 10 Anne Sophie Da Costa

Zong Ju Cai UD 10 Gretchen Abaniel (IBF)

Oct. 16-Oct. 22, 2017

HEAVYWEIGHTS

n/a

CRUISERWEIGHTS

Jai Opetaia TKO 1 Frankie Lopez

Alexandru Jur SD 12 Juho Haapoja

Sotirios Georgikeas KO 1 Ruben Angel Mino

Bastie Samir TKO 7 Briamah Kamoko

Mateusz Masternak TKO 7 Stivens Bujaj

Murat Gassiev KO 3 Krzysztof Wlodarczyk (IBF)

LIGHT HEAVYWEIGHTS

Doudou Ngumbu TKO 8 Jonathan Profichet

D’Mitrius Ballard UD 10 Jaime Solorio

SUPER MIDDLEWEIGHTS

Bilal Akkawy TKO 3 Carlos Adan Jerez

Henri Kekalainen UD 10 Timo Laine

Ronny Landaeta UD 12 Mirzet Bajrektarevic

Sakio Bika UD 12 Geard Ajetovic

MIDDLEWEIGHTS

Gabriel Rosado TKO 6 Glen Tapia

Karim Achour SD 10 Michel Mothmora

Walter Kautondokwa KO 3 Meshack Mwankemwa

Demetrius Andrade UD 12 Alantez Fox

Ryota Murata TKO 7 Hassan N’Dam

JUNIOR MIDDLEWEIGHTS

David Papot UD 10 Barthelemy Lefebvre

Tommy Browne UD 10 Sirimongkhon Iamthuam

James Metcalf TKO 6 Damon Jones

Maciej Sulecki UD 10 Jack Culcay

Chris Namus UD 10 Katia Alvarino (IBF)

WELTERWEIGHTS

KeAndre Gibson MD 10 Alejandro Barrera

Mikka Shonena UD 12 Juma Waiswa

Cecilia Braekhus TKO 6 Mikaela Lauren (IBF, WBA, WBC, WBO)

Kris George TKO 6 Jack Brubaker

JUNIOR WELTERWEIGHTS

Jeremias Ponce KO 1 Brian Damian Chaves

Rikki Naito SD 8 Baishanbo Nasiyiwula

Carlos Jimenez TKO 7 Pedro Campa

Petros Ananyan TD 6 Luca Giacon

Tyrone McKenna W 10 Renald Garrido

Jack Catterall UD 12 Tyrone Nurse

Darragh Foley TD 8 Ryuji Hachimitsu Ikeda

LIGHTWEIGHTS

Josh O’Reilly KO 5 Oscar Arjona

George Ashie KO 2 Max Moshi

Shuichiro Yoshino TKO 7 Spicy Matsushita

Paul Hyland Jr. SD 12 Stephen Ormond

Sharif Bogere UD 10 Jose Luis Rodriguez

Lamont Roach TKO 1 Luis Hinojosa

JUNIOR LIGHTWEIGHTS

Bekman Soylybayev UD 10 Fernando Vargas

Luis Miguel Montano MD 10 Carlos Ruiz

Muhamad Ridhwan UD 12 Nataneal Sebastian

James Tennyson TKO 3 Darren Traynor

Zelfa Barrett KO 4 Chris Conwell

Leon Woodstock UD 10 Craig Poxton

Alberto Machado KO 8 Jezreel Corrales (WBA)

FEATHERWEIGHTS

Toka Kahn Clary TKO 2 David Berna

Ibrahim Balla UD 10 Salimu Jengo

Josh Warrington TKO 10 Dennis Ceylan

JUNIOR FEATHERWEIGHTS

Isaac Sackey KO 3 Kamarudeen Boyefio

Yazmin Rivas SD 10 Yareli Larios

BANTAMWEIGHTS

Mario Alberto Diaz TKO 7 Rayonta Whitfield

Daniela Bermudez UD 10 Soledad del Valle Frias (WBO)

Jason Moloney KO 1 Julias Kisarawe

Prince Dzanie KO 8 Isaac Quaye

Aniya Seki UD 10 Kleopatra Tolnai

Ryan Burnett UD 12 Zhanat Zhakiyanov (IBF, WBA)

JUNIOR BANTAMWEIGHTS

Andrew Moloney TKO 4 Hashimu Zuberi

FLYWEIGHTS

Cristofer Rosales TKO 7 Mohammed Obbadi

Ibeth Zamora Silva UD 10 Isabel Millan

Daigo Higa TKO 7 Thomas Masson (WBC)

JUNIOR FLYWEIGHTS

Merlito Sabillo UD 12 Crison Omayao

Ken Shiro MD 12 Pedro Guevara (WBC)

STRAWWEIGHTS

n/a

Oct. 9-Oct. 15, 2017

HEAVYWEIGHTS

Kevin Johnson TKO 7 Francesco Pianeta

Werner Kreiskott UD 12 Gogita Gorgiladze

CRUISERWEIGHTS

n/a

LIGHT HEAVYWEIGHTS

Blake Caparello TKO 3 Fabiano Pena

SUPER MIDDLEWEIGHTS

Ramon Aguinaga TKO 4 Jesus Angel Nerio

Vartan Avetisyan TD 5 Alejandro Falliga

John Ryder KO 5 Patrick Nielsen

George Groves KO 4 Jamie Cox (WBA)

MIDDLEWEIGHTS

Liam Cameron TKO 8 Sam Sheedy

Ema Kozin UD 10 Florence Muthoni

Tony Harrison UD 8 Paul Valenzuela Jr.

JUNIOR MIDDLEWEIGHTS

Hanna Gabriels UD 10 Oxandia Castillo (WBA, WBO)

Dennis Hogan UD 10 Yuki Nonaka

Matt McCarthy TKO 5 Tony Milch

Erislandy Lara UD 12 Terrell Gausha (WBA)

Jermell Charlo KO 1 Erickson Lubin (WBC)

Jarrett Hurd TKO 10 Austin Trout (IBF)

WELTERWEIGHTS

Andy Keates W 10 Ryan Fields

Ahmed El Mousaoui UD 10 Carlos Molina

Antonio DeMarco KO 1 Eddie Ramirez

JUNIOR WELTERWEIGHTS

Damian Yapur SD 10 Mauro Godoy

Ismael Barroso KO 6 Fidel Maldonado Jr.

Marcelino Lopez KO 2 Pablo Cesar Cano

Tony Luis UD 10 Giovanni Straffon

LIGHTWEIGHTS

Yvan Mendy UD 10 Florian Montels

Paul Fleming KO 2 Sadiki Momba

George Kambosos Jr TKO 9 Krai Setthaphon

Oscar Duarte TKO 4 Juan Jose Montes

Howik Bebraham UD 10 Franklin Mamani

Carlos Ramirez TKO 6 Emanuel Lopez

Myron Mills SD 10 Luke Paddock

JUNIOR LIGHTWEIGHTS

Faroukh Kourbanov UD 12 Hakim Ben Ali

Cindy Serrano SD 8 Edina Kiss

FEATHERWEIGHTS

Reece Bellotti TKO 6 Jason Cunningham

Abner Mares TD 10 Andres Gutierrez

Leo Santa Cruz KO 8 Chris Avalos (WBA)

JUNIOR FEATHERWEIGHTS

Hidenori Otake UD 12 Hinata Maruta

BANTAMWEIGHTS

Karim Guerfi TKO 8 Stephane Jamoye

Hiroaki Teshigawara TKO 10 Jetro Pabustan

Daniel Lozano UD 10 Ricardo Rodriguez

Omar Narvaez TKO 7 Nikolai Potapov

JUNIOR BANTAMWEIGHTS

Melvin Lopez TKO 3 Andres Garcia

FLYWEIGHTS

Leonela Paola Yudica UD 10 Yunoka Furukawa (IBF)

Keisuke Nakayama D 12 Jobert Alvarez

Irma Sanchez SD 10 Brenda Ramos

Jessica Nery Plata UD 10 Maria Magdalena Rivera

JUNIOR FLYWEIGHTS

Felix Alvarado KO 3 Teeraphong Utaida

Jonathan Taconing KO 2 Arnold Garde

STRAWWEIGHTS

n/a

Oct. 2-Oct. 8, 2017

HEAVYWEIGHTS

Demsey McKean TKO 6 Willie Nasio

Sam Sexton UD 12 Gary Cornish

CRUISERWEIGHTS

Stephen Simmons UD 12 Simon Barclay

Firat Arslan KO 7 Alejandro Emilio Valori

Luke Watkins TKO 6 Robin Dupre

LIGHT HEAVYWEIGHTS

Manuel Ceballos UD 10 Juan Carlos Raygosa

SUPER MIDDLEWEIGHTS

Tommy Philbin UD 10 Rhys Pagan

Stefan Haertel MD 10 Viktor Polyakov

Zac Dunn KO 4 Luis Eduardo Paz

Chris Eubank Jr. KO 3 Avni Yildirim

MIDDLEWEIGHTS

Vaughn Alexander TKO 7 Elvin Ayala

Jonathan Sanchez D 10 Gaston Alejandro Vega

Elias Espadas KO 2 Alan Carrillo

JUNIOR MIDDLEWEIGHTS

n/a

WELTERWEIGHTS

Paddy Gallagher TKO 10 Gary Murray

Cesar Barrionuevo KO 6 Adrian Luciano Veron

Gabriel Angel Ledesma TKO 8 Carlos Daniel Aquino

Mohamed Mimoune SD 12 Sam Eggington

JUNIOR WELTERWEIGHTS

Carlos Manuel Portillo KO 3 Czar Amonsot

Christian Gonzalez UD 8 Gamaliel Diaz

Joseph Aguirre SD 8 Juan Jose Martinez

LIGHTWEIGHTS

Ben Wager TKO 2 Danny Holmes

Cristian Mijares UD 10 Jesus Arevalo

Lewis Ritson TKO 7 Robbie Barrett

Anthony Crolla UD 12 Ricky Burns

JUNIOR LIGHTWEIGHTS

Reiya Abe TD 9 Satoshi Hosono

Takuya Watanabe TKO 5 Leshan Li

Masaru Sueyoshi UD 10 Ribo Takahata

FEATHERWEIGHTS

Satoshi Shimizu TKO 5 Sa Myung Noh

Can Xu TKO 7 Nehomar Cermeno

Edgar Valerio KO 2 Martin Cardona

Edivaldo Ortega TKO 7 Tomas Rojas

JUNIOR FEATHERWEIGHTS

Paul Economides TKO 8 Artif Ali

BANTAMWEIGHTS

n/a

JUNIOR BANTAMWEIGHTS

Rex Tso TD 7 Kohei Kono

FLYWEIGHTS

Andrew Selby UD 12 Maximino Flores

JUNIOR FLYWEIGHTS

n/a

STRAWWEIGHTS

Chao Zhong Xiong MD 12 Panya Pradabsri

